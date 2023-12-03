Спорт Украина узнала потенциальных соперников на Евро-2024: результаты жеребьевки

2023-12-03 15:30

В субботу УЕФА провел жеребьевку группового этапа чемпионата Европы-2024, на который до сих пор может попасть сборная Украины.

Источник: трансляция церемонии

Группа A: Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария.

Группа B: Испания, Хорватия, Италия, Албания.

Группа C: Словения, Дания, Сербия, Англия.

Группа D: Победитель плей-офф Лиги наций пути A (Польша, Уэльс, Финляндия, Эстония), Нидерланды, Австрия, Франция.

Группа E: Бельгия, Словакия, Румыния, победитель плей-офф Лиги наций пути B (Израиль, Босния и Герцеговина, Украина, Исландия).

Группа F: Турция, победитель плей-офф Лиги наций пути C (Грузия, Греция, Казахстан, Люксембург), Португалия, Чехия.

Таким образом, сборная Украины попадет в группу E, если преодолеет последнюю преграду в виде плей-офф Лиги наций. Напомним, "сине-желтые" сойдутся в противостоянии со сборной Боснии и Герцеговины, а в случае победы поборются за путевку на Евро-2024 с победителем пары Израиль - Исландия.