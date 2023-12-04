Экономика В Україна скасовано усі обмеження на продаж населенню готівкової валюти

2023-12-04 09:37

З грудня НБУ пом'якшив низку валютних обмежень. Зокрема, було скасовано усі обмеження для банків та небанківських фінансових установ на обсяги можливого продажу ними готівкової іноземної валюти населенню.

За інформацією Нацбанку, це зроблено для мінімізації різниці між готівковим і безготівковим курсами і стабілізації курсових очікувань.

"Де-факто наявність таких обмежень – це одна з причин множинності обмінних курсів. Відповідно знімаючи їх, ми маємо підстави очікувати, що це дасть нам змогу утримувати на мінімальному рівні різницю між курсами: готівковим та безготівковим", - розповів голова НБУ Андрій Пишний.