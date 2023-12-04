Политика На границе с Польшей начали пропускать одну из категорий грузовиков – подробности от ГПСУ

2023-12-04 19:15

 

Пограничники рассказали о работе пунктов пропуска для грузовиков.

Украина и Польша договорились о запуске контрольно-пропускного пункта "Угринов — Долгобычев" во Львовской области для пропуска пустых грузовиков. КПП заработал 4 декабря и пустил первые грузовые транспорты. В то же время блокада на границе с Польшей продолжается.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"С 1 часа ночи на пункте пропуска "Угринов – Долгобычев" началось оформление грузово-транспортных средств весом более 7,5 тонн, которые едут через границу пустые на выезд из Украины в Польшу", – сказал представитель ГПСУ.

Как отметил Демченко, запуск пропускного пункта "Угринов – Долгобычев" – это договоренность, которая была достигнута между Украиной и Польшей для того, чтобы в дальнейшем разблокировать все направления движения. В частности, это должно уменьшить количество очередей на границе.

По состоянию на утро понедельника, 4 декабря, в пункте пропуска было оформлено 30 грузовиков, пересекших границу. Их пускали в общей живой очереди, а всего утром возможность пересечения границы ожидали около 60 грузовиков.

В других пунктах пропуска, на границе с Польшей в сторону Украины, по состоянию на утро понедельника на территории Польши находились в очередях около 2,5 тысяч грузовых транспортных средств. Больше всего – в пункте пропуска "Рава-Русская".

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