Политика Бельгия подтверждает намерения передать Украине F-16 в 2025 году - Умеров

2023-12-05 20:48

 

Бельгия намерена передать Украине истребители F-16 в 2025 году, что подтвердили министры обороны Рустем Умеров и Людвин Дедондер, и сейчас идет подготовка к оснащению и обучению.

Передачу Украине истребителей F-16 и подготовку пилотов пилотов, а также поставки необходимого оборудования обсудили во время встречи глава Минобороны Украины Рустем Умеров с министром обороны Бельгии Людывин Дедондер. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Бельгия подтверждает намерения передать Украине самолеты F-16 в 2025 году - написал Умеров в Telegram.

По словам министра обороны Украины, сейчас необходимо начать процесс налаживания цепочек поставок боеприпасов, запасных частей и технического оборудования для F-16.

Также во время встречи стороны обсудили возможность принять представителей бельгийского оборонно-промышленного комплекса в Украине в начале следующего года в Украине в начале следующего года.

Минобороны Украины отмечает, что общий объем технической помощи от Королевства Бельгия для Сил обороны составляет более 320 миллионов евро.

"Высоко ценим вашу непоколебимую поддержку и всестороннее участие в процессе укрепления обороноспособности Вооруженных Сил Украины", - подчеркнул Рустем Умеров.

Напомним

В октябре премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил, что государство сможет предоставить самолеты F-16 предоставить самолеты F-16 Украине с 2025 года, однако это произойдет после решения правительства, которое будет на то время.

subscriber subscriber

Еще по теме

Евросоюз планирует передать Украине военную технику, конфисокванную в Ливии

2023-10-27 09:35

Стало известно, когда Дания и Бельгия отправят в Украину свои истребители F-16

2023-10-16 14:31

США хотят мотивировать Запад передать замороженные $300 млрд РФ в помощь Украине, — WP

2023-10-12 20:48

Бельгия предоставит свои F-16 для обучения украинских пилотов

2023-09-16 08:30

Еще новости в разделе "Политика"

Итоги контрнаступления не влияют на уровень поддержки США ,- Госдеп

2023-12-05 22:15

Бельгия подтверждает намерения передать Украине F-16 в 2025 году - Умеров

2023-12-05 20:48

В США назвали достижение украинского контрнаступления

2023-12-05 20:04

В Сенате США назначили голосование по помощи Украине

2023-12-05 16:05
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Итоги контрнаступления не влияют на уровень поддержки США ,- Госдеп 2023-12-05 22:15
Бельгия подтверждает намерения передать Украине F-16 в 2025 году - Умеров 2023-12-05 20:48
В США назвали достижение украинского контрнаступления 2023-12-05 20:04
В Сенате США назначили голосование по помощи Украине 2023-12-05 16:05