Политика Пентагон сказал, успеют ли США передать Украине неиспользованную помощь

2024-09-21 12:30

Минобороны США работает с Конгрессом, чтобы обеспечить продление срока президентских полномочий по выделению всех остаточных средств на военную поддержку Украины после завершения финансового года, заявила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх.

"Мы действительно планируем использовать сумму, выделенную в пределах полномочий (для Украины – ред.)", - сказала представитель оборонного ведомства США.

Она сообщила, что администрация работает с Конгрессом, чтобы продлить действие полномочий после завершения финансового года, истекающего в конце сентября. В этой связи Сингх заверила, что правительство намерено "использовать каждый доллар и каждый цент".

По ее словам, в настоящее время осталось $5,8 млрд неиспользованной суммы в рамках президентских полномочий для Украины.

В то же время, отметила заместитель спикера, Минобороны США не может оказывать военную помощь сейчас, поскольку нечем восстановить запасы, необходимые для поддержания уровня собственной боеготовности. Она напомнила, что долгое время, пока Конгресс принимал масштабный пакет помощи Украине, Пентагон не мог пополнить свои запасы.

Сингх также заверила, что в Конгрессе сохраняется двухпартийное согласие по обеспечению поддержки для Украины.

Напомним, текущий финансовый год в США завершается 30 сентября. Чтобы неизрасходованные целевые средства могли быть использованы после этого периода, необходимо, чтобы Конгресс принял соответствующую резолюцию. В то же время, в случае с Украиной существует другой способ перенести финансирование на следующий период. Для этого государственный секретарь США должен уведомить Конгресс по соответствующей процедуре.