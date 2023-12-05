Политика Итоги контрнаступления не влияют на уровень поддержки США ,- Госдеп

2023-12-05 22:15

 

Итоги контрнаступления ВСУ не должны влиять на уровень или количество поддержки Соединенными Штатами. Не исключено, что пакет помощи Украине одобрят в ближайшее время.

Об этом сказал официальный представитель Госдепартамента США Дэниел Сайзек.

 "Что мы знаем на данный момент? Президент Байден направил Конгрессу США запрос на 61 миллиард дополнительной военной помощи Украине, и этот вопрос обсуждается именно сейчас в Конгрессе", - сказал он.

По его словам, двухпартийная поддержка Украины сохраняется в Конгрессе США. "Президент Байден интенсивно работает с республиканцами и демократами в Конгрессе по этому вопросу. И администрация президента Байдена ожидает, что Конгресс одобрит новый пакет помощи Украине", - добавил Сайзек.

Отвечая на вопрос, есть ли шансы, что помощь одобрят в этом году, официальный представитель Госдепартамента США сказал: "Невозможно точно предсказать будущее, но президент Байден запрашивает эту помощь сейчас, именно сейчас. И да, возможно, что это случится в ближайшем будущем".

Помощь США

В Сенате объявили первое процедурное голосование по дополнительному пакету президента Джо Байдена на сумму 106 млрд долларов для помощи Украине, Израилю, странам Индо-Тихоокеанского региона и на гуманитарные цели в Секторе Газа.

Высшие должностные лица администрации, в том числе госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин и директор национальной разведки Эврил Хэйнс, во вторник проинформируют всех сенаторов о ситуации в Украине. Брифинг будет засекреченным.

Администрация также пригласила президента Украины Владимира Зеленского обратиться к сенаторам посредством защищенной видеозаписи, чтобы изложить ситуацию, с которой сталкивается Киев.

Контрнаступление ВСУ

Контрнаступление ВСУ началось в начале июня. Официальный представитель Госдепартамента США Дэниел Сайзек в интервью РБК-Украина сказал, что в ходе летнего контрнаступления Украина вернула себе территорию и открыла морские пути.

В то же президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не достигла желаемых результатов во время летнего контрнаступления ВСУ. "Мы хотели получить более быстрые результаты. С этой точки зрения, к сожалению, мы не добились желаемых результатов. И это факт", - сказал. По его словам, Украина не получила всего необходимого ей оружия от союзников, а ограниченные силы не позволяют вести наступление.

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Политика

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