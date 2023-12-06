Политика Байден: "Отказ от поддержки Украины - это абсолютное безумие"

2023-12-06 20:48

Президент США Джо Байден назвал абсолютной ошибкой перспективу возможного отказа от помощи Украине, которая противостоит агрессии России.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The New York Times и AFP

Прямая речь Байдена: "Отказ от поддержки Украины − это просто абсолютное безумие".

Детали: Он также отметил, что отказ от поддержки Украины противоречит интересам США, и пообещал, что его администрация добьется выделения средств для Украины.

В то же время министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что ситуация с финансированием Украины действительно сложная.

Прямая речь Йеллен: "Мы можем считать себя ответственными за поражение Украины, если нам не удастся предоставить Украине это финансирование".

Детали: Она объяснила, что "у Украины просто заканчиваются деньги".

Для справки: Вопрос защиты южной границы США стал ключевым источником разногласий между демократами и республиканцами в Конгрессе, который сейчас тормозит одобрение дополнительного финансового запроса Белого дома.

Республиканцы требуют ужесточить требования к прибывшим, чтобы остановить миграцию, даже путем нарушения гуманитарных обязательств США, тогда как демократы выступают за комплексный пересмотр системы миграции как таковой.

Представители обеих партий вели переговоры, чтобы прийти к компромиссу, но сенатор Крис Мерфи, главный переговорщик от демократов, заявил журналистам, что переговоры сорвались, поскольку республиканцы отказались отступить от требований.

Сообщалось, что демократы в Сенате США представили пакет финансирования национальной безопасности на сумму около 111 миллиардов долларов для оказания помощи Украине и Израилю, а также мер, направленных на защиту южной границы.

В сентябре Белый дом обратился к Конгрессу с просьбой одобрить пакет дополнительного финансирования объемом 106 миллиардов долларов, содержащий более 61 миллиарда долларов финансирования для Украины, а также расходы на помощь Израилю, Тайваню и защиту границы.