Политика Кулеба сделал важное заявление о появлении F-16 в Украине

2023-12-06 20:04

 

Продолжается работа Центра по подготовке наших пилотов и техников для использования истребителей F-16.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о принятии всех политических решений, которые позволят украинским военным получить истребители F-16.

На совместной пресс-конференции с министерством иностранных дел Нидерландов Ханке Брейнс Слот в Киеве он заявил, что осталось решить технические моменты по подготовке украинских пилотов, техников и инфраструктуры.

"Сегодня продолжается работа Центра по подготовке наших пилотов и техников для использования истребителей F-16. Нидерланды уже начали передачу самолетов в соответствующий учебный центр в Румынии. Помогают нам в развитии соответствующей инфраструктуры. Сегодня я получил заверение о том, что эти обязательства, которые Нидерланды взяли на себя по передаче Украине F-16 будут выполнены", — сказал он.

Кулеба отметил, что все вопросы относительно самолетов F-16 чисто технические, а не политические.

"Что касается F-16, во-первых, все политические решения приняты. Мы уже в фазе технической подготовки. Поэтому, как только техническая подготовка завершится пилотов, техников и инфраструктуры в Украине — эти самолеты будут в Украине, будут защищать наше небо и будут защищать наших". солдат, которые будут контрнаступать", — отметил Кулеба.

"Коалиция F-16 работает, в том числе, над увеличением количества самолетов, которые будут переданы Украине", — добавил он.

В свою очередь Слот заявила, что в настоящее время украинские пилоты проходят обучение в Румынии. Она добавила, что все усилия направлены на то, чтобы самолеты начали защищать украинское небо как можно скорее.

Напомним, ранее сообщалось, что спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ответил, появятся ли в Украине F-16 до конца года.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Владимир Зеленский сделал заявление о получении истребителей F-16.

subscriber subscriber

Еще по теме

Бельгия подтверждает намерения передать Украине F-16 в 2025 году - Умеров

2023-12-05 20:48

Орбан сделал скандальное заявление о вступлении Украины в ЕС: Мишель отреагировал

2023-12-02 16:30

Зеленский сделал заявление о получении истребителей F-16

2023-11-30 21:37

Кулеба в НАТО категорически отверг предложения территориальных уступок роССии

2023-11-29 22:15

Еще новости в разделе "Политика"

Кулеба сделал важное заявление о появлении F-16 в Украине

2023-12-06 20:04

В Сенате США рассказали, о чем шла речь на закрытом брифинге по поддержке Украины

2023-12-06 18:26

Почему Зеленский не стал выступать в Сенате США онлайн - объяснила посол

2023-12-06 16:48

Страйк польских перевозчиков спровоцировал жесткий демарш послов стран Балтии

2023-12-06 08:24
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Кулеба сделал важное заявление о появлении F-16 в Украине 2023-12-06 20:04
В Сенате США рассказали, о чем шла речь на закрытом брифинге по поддержке Украины 2023-12-06 18:26
Почему Зеленский не стал выступать в Сенате США онлайн - объяснила посол 2023-12-06 16:48
Страйк польских перевозчиков спровоцировал жесткий демарш послов стран Балтии 2023-12-06 08:24