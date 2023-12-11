Политика роССию необходимо остановить в Украине, иначе она нападет на страны НАТО, – Блинкен

2023-12-11 22:15

Украина достигла «замечательного» прогресса на поле боя в войне с Россией, но нуждается в дальнейшей помощи от США. Об этом в воскресенье, 10 декабря, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью CNN.

«Это абсолютно жизненно необходимо для Украины. Они достигли замечательного прогресса за последний год — отбили российскую агрессию, вернув более половины территории, захваченной Россией с февраля 2022 года», — сказал Блинкен.

Он пояснил, что Россию необходимо остановить в Украине, чтобы она не напала на страну НАТО и не втянула Соединенные Штаты в более широкий конфликт.

По мнению Блинкена отказ Конгресса одобрить новый пакет помощи Украине, который также включает поддержку Израиля, будет выгодным России, Ирану и Китаю.

«Единственные люди, которые были бы счастливы, если бы запрос на дополнительное финансирование не был проголосован и утвержден Конгрессом, сидят в Москве, Тегеране и Пекине», — уверен госсекретарь США.

6 декабря законопроект о финансировании помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму около $106 млрд не прошел процедурное голосование в Сенате США из-за требований республиканцев о более жесткой миграционной политике.

Перед голосованием Байден призвал Конгресс срочно принять пакет помощи Украине, чтобы США не пришлось отправлять американские войска воевать с российскими.

11 декабря начнется визит президента Украины Владимира Зеленского в США, где он встретится с американским президентом Джо Байденом и спикером Палаты представителей Майком Джонсоном. Зеленского также пригласили выступить перед сенаторами.