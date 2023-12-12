Политика Ставки очень высоки и для Украины, и для Европы - Дмитрий Кулеба о начале переговоров о вступлении в ЕС

2023-12-12 12:27

Возможный отказ Евросоюза начать переговоры с Украиной из-за позиции Венгрии будет иметь "катастрофические последствия", но не остановит процесс расширения ЕС - наша страна все равно будет членом блока. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Я пришел сюда с четким посланием о готовности Украины сделать домашнее задание, чтобы начать переговоры о вступлении и двигаться к членству в ЕС. Мы также ожидаем, что Европейский Союз примет решение, оценившее усилия, приложенные Украиной, и предоставит моей стране возможность начать переговоры о вступлении", - заявил министр в Брюсселе перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам, в котором он также примет участие.

По словам Кулебы, в повестке дня предстоящего "сложного" заседания Европейского Совета 14-15 декабря будет "четыре конкретных вопроса", связанных с Украиной:

о начале переговоров о вступлении

о принятии механизма, обеспечивающего финансовую стабильность Украины

о продолжении финансирования Европейского фонда мира

о введении 12 пакета санкций.

У Кулебы спросили, какие могут быть последствия в случае, если у ЕС не будет единства по этим вопросам.

"Я думаю, что ставки очень высоки и для Украины, и для Евросоюза. Для народа Украины это будет крайне демотивационное решение, но и для Европейского Союза это будет сигналом к сдерживанию в сфере расширения... Я не сомневаюсь, что процесс расширения будет продолжаться, Украина будет членом ЕС", - сказал Кулеба.

Что касается Венгрии, то Кулеба выразил непонимание такими действиями, потому что Украина изменила законодательство об образовании и использовании языка национальных меньшинств, которое ранее требовал Будапешт. Также он отверг обвинения о коррумпированности Украины.

"Мы знаем, откуда взялся этот нарратив, это крылатая фраза, не подкрепленная фактами", - отметил министр.