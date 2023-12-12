Политика Рютте призвал ЕС выделить Украине 50 миллиардов евро

2023-12-12 19:15

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил о том, что лидеры ЕС должны поддержать Украину значительным дополнительным финансированием во избежание двойной блокировки поддержки Киева с обеих сторон Атлантики.

"Учитывая проблемы в Соединенных Штатах, где дальнейшая финансовая помощь заблокирована, очень важно, чтобы у нас не было двойной блокировки средств для Украины", — сказал Рютте в Школе Hertie в Берлине.

Конгресс США зашел в тупик относительно нового финансирования для Украины, тогда как ЕС до сих пор не пришел к соглашению о дополнительных 50 миллиардах евро финансирования для Украины и о будущем внебюджетном Европейском фонде мира (EPF), из которого компенсируются поставки оружия Украине. Призыв предусматривает предоставление EPF пяти миллиардов евро в один год, а не 20 миллиардов евро в четыре года, как было предложено в начале этого года.

"Нам нужно договориться о финансовой части, потому что это имеет решающее значение для Украины в ее способности двигаться вперед как государства, а также для военных усилий", — сказал Рютте.

Однако во время широких переговоров за закрытыми дверями в воскресенье послы ЕС не смогли прийти к соглашению о деталях военной помощи, а также о членстве в ЕС и санкциях, поэтому возникают сомнения, смогут ли лидеры достичь прорыва на этой неделе.

"Мы не достигнем соглашения", — сказал дипломат ЕС на условиях анонимности.