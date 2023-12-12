Политика Еврокомиссия призвала разблокировать остальные пункты пропуска на границе с Польшей

2023-12-12 22:15

В Еврокомиссии приветствовали разблокирование пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе Украины и Польши и призвали возобновить движение на остальных КПП.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в заявлении еврокомиссара по вопросам транспорта Адины Велян.

"Мы по-прежнему обеспокоены тем, что три других пункта пересечения границы между Польшей и Украиной продолжают оставаться заблокированными", – отметила она.

По ее словам, жизненно важно, чтобы соответствующие национальные и местные органы власти приняли необходимые меры для обеспечения движения товаров через внешние границы ЕС.

"Я приглашаю все стороны к сотрудничеству с Еврокомиссией для реализации мер, которые повысят эффективность работы пунктов пересечения границы и обеспечат надлежащее применение Соглашения об автомобильном транспорте между Украиной и ЕС", – добавила она.

Приветствовав разблокирование пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск", еврокомиссар отметила, что его блокада с 6 ноября имела значительные последствия для Украины, Польши и ЕС, но, в первую очередь, для всех водителей, которые оказались в ситуации блокады.

"Я хочу напомнить всем вовлеченным сторонам о вреде, который эти протесты наносят европейской экономике, цепочкам поставок, другим операторам дорог и Украине – стране, находящейся в состоянии войны. Остальные пункты пересечения границы должны быть разблокированы без промедлений", – резюмировала Велян.

По состоянию на утро 12 декабря продолжается блокирование движения грузовиков на трех пунктах пропуска на границе с Польшей и на одном – на въезд в Словакию, всего в очередях на границе – более 5 тысяч грузовиков.

Накануне глава польской гмины Дорогуск Войцех Сава решил разогнать протест перевозчиков на границе с Украиной, которые блокировали КПП с 6 ноября.

Как известно, блокада границы с Украиной, устроенная группой польских перевозчиков, продолжается уже более месяца. С недавних пор к ней присоединились словацкие перевозчики.

А словацкие перевозчики в понедельник, 11 декабря, возобновили блокаду движения тяжеловозов через пункт пропуска границы с Украиной "Вишне Немецке".