Политика Байден призвал Конгресс не делать "подарок путину"

2023-12-13 22:15

 

Президент США Джо Байден в очередной раз призвал членов Конгресса США не откладывать решение о дополнительном финансировании для помощи Украине, а принять его до рождественских праздников.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Байдена вскоре после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским

Прямая речь президента США: "Если Конгресс уйдет на праздничную паузу до того, как одобрит дополнительное финансирование для помощи Украине − это был бы лучший подарок Путину из того, на что он когда-либо надеялся. Призываю их сделать правильную вещь".

Детали: В то же время лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявил, что Конгресс вряд ли одобрит дополнительный пакет финансирования для Украины до Рождества, даже если в ближайшие дни обе партии заключат соглашение, которое это предусматривает.

Главный камень преткновения между республиканцами и демократами − урегулирование миграции на южной границе США.

  •  Президент США Джо Байден на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме 12 декабря объявил, что подписал указ о выделении военной помощи Украине на 200 миллионов долларов.
  • После встречи с Зеленским Байден заявил, что его администрация продолжит помощь Украине, но предупредил, что возможности это делать исчерпываются из-за отсутствия одобренного Конгрессом дополнительного финансирования.
subscriber subscriber

Еще по теме

Байден пригласил Зеленского в Вашингтон

2023-12-11 16:05

Трамп опередил Байдена в предвыборном опросе

2023-12-10 15:30

Если Конгресс не одобрит помощь Украине, это откроет ящик Пандоры – Блинкен

2023-12-06 22:15

Байден: "Отказ от поддержки Украины - это абсолютное безумие"

2023-12-06 20:48

Еще новости в разделе "Политика"

Байден призвал Конгресс не делать "подарок путину"

2023-12-13 22:15

После хакерской атаки "Киевстар" предупреждает об активизации мошенников

2023-12-13 21:37

Конгресс не понимает стратегии Белого дома по Украине - Джонсон

2023-12-13 20:04

Зеленский: Украина не отдаст свои территории, это абсолютное безумие

2023-12-13 18:26
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Байден призвал Конгресс не делать "подарок путину" 2023-12-13 22:15
После хакерской атаки "Киевстар" предупреждает об активизации мошенников 2023-12-13 21:37
Конгресс не понимает стратегии Белого дома по Украине - Джонсон 2023-12-13 20:04
Зеленский: Украина не отдаст свои территории, это абсолютное безумие 2023-12-13 18:26