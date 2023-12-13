Байден призвал Конгресс не делать "подарок путину"

Президент США Джо Байден в очередной раз призвал членов Конгресса США не откладывать решение о дополнительном финансировании для помощи Украине, а принять его до рождественских праздников.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Байдена вскоре после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским
Прямая речь президента США: "Если Конгресс уйдет на праздничную паузу до того, как одобрит дополнительное финансирование для помощи Украине − это был бы лучший подарок Путину из того, на что он когда-либо надеялся. Призываю их сделать правильную вещь".
Детали: В то же время лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявил, что Конгресс вряд ли одобрит дополнительный пакет финансирования для Украины до Рождества, даже если в ближайшие дни обе партии заключат соглашение, которое это предусматривает.
Главный камень преткновения между республиканцами и демократами − урегулирование миграции на южной границе США.