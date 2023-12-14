Политика В ЕС "сыты по горло" выходками Венгрии: называют ее "троянским конем Путина"

2023-12-14 19:15

Высокопоставленный чиновник Евросоюза, комментируя блокирование Венгрией важных решений относительно начала переговоров о членстве Украины и выделения ей 50 миллиардов евро помощи, признался, что страны-члены "сыты по горло" поведением венгерских властей.

Источник: европейский чиновник на условиях анонимности во время общения с журналистами в Брюсселе, цитирует "Европейская правда"

Прямая речь источника: "Я не имею права говорить это как официальный представитель ЕС, но государства-члены сыты по горло этим, потому что без всякой очевидной причины они разрушают единство ЕС в вопросе, который составляет жизненно важный интерес для ЕС".

Детали: Европейский чиновник добавил, что 26 стран-членов ЕС могут принимать ключевые решения и без Венгрии, если она продолжит блокирование.

"И мы не побоимся сказать об этом, чтобы показать, что Венгрия является троянским конем Путина. Потому что то, что они делают, все больше и больше похоже на поведение троянского коня", – подчеркнул он.

В то же время чиновник отметил, что если, например, Словакия начнет вести себя как Венгрия, "тогда будет 25 стран ЕС".

"Но подавляющее большинство стран-членов все равно будут на вашей стороне", – сказал он.

Этому предшествовало: Президент Владимир Зеленский рассказал, что во время разговора с премьером Венгрии попросил его назвать хотя бы одну причину, почему Украина не должна быть в ЕС.

В среду президент Зеленский также предупредил: если Венгрия заблокирует решение ЕС – это будет означать, что вето наложил Путин.

Подробно о том, с каким раскладом сил Украина столкнулась перед началом саммита ЕС, смотрите в объяснении "ЕвроПравды" из Брюсселя.