Экономика Украина получила новый транш по рекордной программе МВФ: на что пойдут деньги

2023-12-14 20:04

 

Украина 14 декабря получила третий транш по рекордной программе расширенного финансирования Международного валютного фонда (МВФ) – EFF. Речь идет о выделении еще 900 млн долларов из общей суммы 15,6 млрд долларов. Эти деньги направят на помощь бюджету Украины, который страдает от дефицита. Все внутренние поступления (от налогов и т.д.) Украина тратит на армию, а деньги партнеров, в т.ч. МВФ, идут на финансирование всех остальных расходов, включая выплату пенсий и зарплат бюджетникам.

Средства МВФ поступили на счета Украины, отчиталось Министерство финансов. "Привлеченные средства – результат успешного второго пересмотра программы EFF Исполнительным советом МВФ", – сообщили в ведомстве.

"Мощная и крайне важная поддержка от Фонда поможет своевременно профинансировать приоритетные расходы государственного бюджета и обеспечить макроэкономическую стабильность в условиях военного положения. Программа EFF и дальше будет составлять надежную основу для развития экономической программы Правительства Украины на пути к полной интеграции в ЕС", – заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Из программы расширенного финансирования EFF Украина привлекла уже около 4,5 млрд долларов. Первый транш в размере 2,7 млрд долларов поступил в начале апреля 2023-го. Второй транш на 890 млн долларов был перечислен в июле.

В общей сложности с начала полномасштабной войны Украина получила от МВФ уже 7,2 млрд долларов. Фонд стал третьим по размеру помощи донором после США и Европейского Союза.

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