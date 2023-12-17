Жизнь Оплата картой: украинцам напомнили об изменениях с 1 января

2023-12-17 10:30

В Украине с 1 января 2024 года в торговых точках населенных пунктов с численностью 5-25 тысяч человек расчеты за товары будут производиться банковскими карточками.

Об этом говорится на сайте Государственной налоговой службы.

Так, согласно правительственном постановлении №894 "Об установлении сроков, до наступления которых торговцы должны обеспечить возможность осуществления безналичных расчетов (в том числе с использованием электронных платежных средств, платежных приложений или платежных устройств) за проданные товары (услуги)", субъекты хозяйствования обязаны применять POS-терминалы.

В частности, украинцев ждут следующие изменения:

с 1 января текущего года обязательно наличие POS-терминалов в торговых точках населенных пунктов, где проживает более 25 тыс. человек;

с 1 января следующего года терминалы должны находиться в населенных пунктах с численностью 5-25 тыс. человек;

с 1 января 2025 года для торговцев необходимы POS-терминалы в населенных пунктах, где проживает менее 5 тыс. человек;

с 1 января 2026-го терминалы должны быть у торговцев-физлиц-предпринимателей-плательщиков единого налога первой группы, продавцов, осуществляющих торговлю с использованием торговых автоматов, выездную или выносную торговлю, продают собственноручно выращенную или откормленную продукцию.