Оплата картой: украинцам напомнили об изменениях с 1 января

В Украине с 1 января 2024 года в торговых точках населенных пунктов с численностью 5-25 тысяч человек расчеты за товары будут производиться банковскими карточками.
Об этом говорится на сайте Государственной налоговой службы.
Так, согласно правительственном постановлении №894 "Об установлении сроков, до наступления которых торговцы должны обеспечить возможность осуществления безналичных расчетов (в том числе с использованием электронных платежных средств, платежных приложений или платежных устройств) за проданные товары (услуги)", субъекты хозяйствования обязаны применять POS-терминалы.
В частности, украинцев ждут следующие изменения:
с 1 января текущего года обязательно наличие POS-терминалов в торговых точках населенных пунктов, где проживает более 25 тыс. человек;
с 1 января следующего года терминалы должны находиться в населенных пунктах с численностью 5-25 тыс. человек;
с 1 января 2025 года для торговцев необходимы POS-терминалы в населенных пунктах, где проживает менее 5 тыс. человек;