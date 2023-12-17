Жизнь Украинцам пересчитают пенсии, а правила их назначения ужесточат: к чему готовиться в 2024 году

2023-12-17 12:30

Украинцам в 2024 году проведут несколько пересчетов пенсионных выплат: один из них – массовая индексация в марте, остальные – повышения по категориям. В то же время изменятся правила назначения пенсий – для выхода на заслуженный отдых в 60 лет понадобится больше страхового стажа.

В целом перерасчет пенсий состоится в три этапа: в январе, а потом в марте и еще раз в июле.

Кому повысят пенсии в 2024 году

С 1 января вырастут минимальные и максимальные пенсии. Такие выплаты зависят от размера прожиточного минимума (ПМ). Госбюджетом-2024 предусматривается, что ПМ повысится с 1 января – с 2093 грн до 2361 грн для нетрудоспособных лиц. Именно так изменится минимальная пенсия, повысившись на 268 грн с 1 января. Максимальная пенсия вырастет на 2680 грн, до 23 610 грн (десять ПМ).

Также повысятся начисления у 65-летних, имеющих полный страховой стаж и получающих минимальную выплату. Речь идет о мужчинах, которые заработали 35 лет стажа, и о женщинах, которые имеют 30 лет пенсионного стажа. Эта выплата рассчитывается, исходя из минимальной зарплаты, которая повысится с 1 января. С начала года платить будут по 2840 грн.

С 1 марта выплаты повысятся для всех получателей, которые подпадают под плановую массовую индексацию. В 2024 году для нее будут внедрены новые правила – в частности, введут т. н. пенсионные баллы.

Ожидается, что это поможет сбалансировать выплаты тех, кто ушел на пенсию давно, с выплатами "молодых" пенсионеров. Дело в том, что украинцы, которые вышли на пенсию позже, получают более высокие выплаты. Это связано с тем, что в формулу расчета суммы пенсии входят показатели средней зарплаты. А они существенно отличаются в разные периоды.

По расчетам Кабинета министров, в результате повышения средняя пенсия в Украине может достичь 6000 грн. Это почти на 20% больше, чем было осенью 2023-го (5311 грн).

С 1 июля пенсии еще раз увеличатся для 65-летних получателей минимальной выплаты, имеющих полный страховой стаж. С этой даты сумма будет составлять 3200 грн в месяц.

Пенсии-2024: сколько понадобится стажа

Если в 2023 году в 60 лет на заслуженный отдых могут выйти те, кто имеет 30 лет стажа, то уже в следующем году требования ужесточат – нужно будет на 12 месяцев стажа больше. То есть на пенсию смогут выйти только те, у кого как минимум 31 год стажа. Остальным придется работать до 63 и 65 лет.

Повышение требований к стажу будет продолжаться в течение следующих четырех лет. В результате украинцам нужно будет иметь как минимум 35 лет стажа. График повышения такой: