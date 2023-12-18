Украинцам озвучили тарифы на газ в декабре: сколько нужно будет заплатить

В декабре в Украине действуют те же тарифы на газ, что и в предыдущие месяцы. У разных поставщиков они разные – и колебаются в пределах от 7,7 до 9,99 грн за кубометр. Впрочем, большинство украинцев являются клиентами "Нафтогаза", а потому платят 7,96 грн за кубометр газа, при потреблении в 9,9 кубометра (соцнорма на три человека, только плита) за декабрь им нужно будет заплатить 78,8 грн. Однако стоит учитывать, что дополнительно взимается плата за доставку газа, и она разная в разных регионах.
Причиной же того, что у разных поставщиков разные расценки является то, что в стране нет единого тарифа в стране. Что и дает им возможность выставлять собственные.
Таким образом, по данным "ГазПравды", в декабре расценки колеблются от 7,7 до 9,99 грн за кубометр. Так:
Тарифы вырастут
В дальнейшем же НБУ ожидает роста тарифов на газ. Как, впрочем, и на ряд других услуг – горячую воду и отопление.
Однако случится это, по его прогнозу, скорее всего, не ранее 2025 года. По ожиданиям, до этого времени будет действовать мораторий на коммунальные тарифы, а потому в 2024 году украинцы будут оплачивать эти услуги по нынешним расценкам.
При этом подчеркивается, резкого роста расценок не будет. Вероятнее всего: