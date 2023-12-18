Жизнь Украинцам озвучили тарифы на газ в декабре: сколько нужно будет заплатить

2023-12-18 19:15

В декабре в Украине действуют те же тарифы на газ, что и в предыдущие месяцы. У разных поставщиков они разные – и колебаются в пределах от 7,7 до 9,99 грн за кубометр. Впрочем, большинство украинцев являются клиентами "Нафтогаза", а потому платят 7,96 грн за кубометр газа, при потреблении в 9,9 кубометра (соцнорма на три человека, только плита) за декабрь им нужно будет заплатить 78,8 грн. Однако стоит учитывать, что дополнительно взимается плата за доставку газа, и она разная в разных регионах.

Причиной же того, что у разных поставщиков разные расценки является то, что в стране нет единого тарифа в стране. Что и дает им возможность выставлять собственные.

Таким образом, по данным "ГазПравды", в декабре расценки колеблются от 7,7 до 9,99 грн за кубометр. Так:

"ЭРУ Людям" выставил тариф в 7,7 грн за кубометр;

"Энерджи трейд групп" – 7,799 грн за кубометр;

"Нафтогаз Украины" – 7,96 грн за кубометр;

"Тернопольоблгаз сбыт" – 7,96 грн за кубометр;

"Прикарпат энерго трейд" – 7,98 грн за кубометр;

"Полтавагаз сбыт" – 7,99 грн за кубометр;

"Галнафтогаз" ЧП "Окко контракт" – 7,99 грн за кубометр;

"Львовэнергосбыт" – 8,2 грн за кубометр;

"Киевские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

"Днепровские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

"Аскания энерджи" – 9,95 грн за кубометр;

"Ритейл Сервис" ТМ "СвитлоГаз" – 9,99 грн за кубометр.

Тарифы вырастут

В дальнейшем же НБУ ожидает роста тарифов на газ. Как, впрочем, и на ряд других услуг – горячую воду и отопление.

Однако случится это, по его прогнозу, скорее всего, не ранее 2025 года. По ожиданиям, до этого времени будет действовать мораторий на коммунальные тарифы, а потому в 2024 году украинцы будут оплачивать эти услуги по нынешним расценкам.

При этом подчеркивается, резкого роста расценок не будет. Вероятнее всего: