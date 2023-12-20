Жизнь Главный тренер Жироны заявил, что польза Довбика не только в забитых голах

2023-12-20 10:29

Польза от игры Артема Довбика заключается не только в забитых голах. Об этом после победного матча против Алавеса рассказал главный тренер Жироны Мичел.

По словам специалиста, после приобретения украинского форварда каталонцам стало значительно легче развивать свои атаки, ведь Довбик может зацепиться за мяч.

"Ожидаемых голов в матче было около двух. Однако наши шансы очень четкие. Мы много раз забросали вперед мяч и всегда имели преимущество, чтобы забить гол. Качество этих забросов важнее качества самих ударов.

Мы знали, что с Довбиком впереди мы можем отдать передачу, а он может открыться, принять и создать шанс", - цитирует Мичела Marca.

 

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Программа бонусов в онлайн казино с минимальным депозитом в Украине 2023-12-19 23:24
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