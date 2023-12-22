Экономика Потребность Украины в международной помощи на 2024 год снизилась на 4 миллиарда долларов

2023-12-22 16:31

Потребность Украины в международной помощи на 2024 год снизилась почти на 4 млрд долларов – до 37,3 млрд долларов. Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко, сообщается на сайте Минфина.

"Потребность во внешнем финансировании на 2024 год удалось уменьшить с 41 млрд долларов благодаря мерам по максимизации доходов госбюджета, активизации внутреннего рынка заимствований и других мер", – заявил он во время встречи министров финансов и руководителей центральных банков стран G7, руководства Евросоюза, МВФ и Всемирный банк.

По его словам, были сокращены все капитальные расходы госбюджета.

"В 2024 году ключевыми задачами являются военная кампания и социальная поддержка. И если оборона и безопасность финансируется исключительно за счет внутренних доходов бюджета, то для обеспечения потребностей социальной сферы мы рассчитываем на помощь международных партнеров", - отметил Марченко.



По его данным, в 2023 году Украина уже получила 39 млрд. долларов внешнего финансирования. К концу текущего года помощь доноров составит около 42,3 млрд долларов. Это позволило сохранить финансовую и экономическую устойчивость в стране.



"В 2023 году экономика Украины демонстрирует устойчивость и развитие. Рост ВВП прогнозируется на уровне до 5%, инфляция снизилась с 26,6% в прошлом году до 5,1% в ноябре этого года. За 11 месяцев 2023 года поступления в государственный бюджет от таможни и налоговой увеличено на 4,4 млрд долларов по сравнению с аналогичным периодом 2022 года", – рассказал министр финансов.