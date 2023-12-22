Экономика Япония передала в бюджет Украины почти миллиард долларов - куда пойдут эти деньги

2023-12-22 08:26

В государственный бюджет Украины поступило более 950 млн. долларов от Японии в рамках проектов Всемирного банка на восстановление и социальную защиту. Об этом сообщило Министерство финансов.

Финансирование состоит из гранта Японии на сумму 52,4 млн долларов в рамках проекта "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (HOPE) и ссуды от японского правительства объемом 900 млн долларов через проект "Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности" (INSPIRE).

Указано, что средства будут направлены на возмещение расходов госбюджета Украины на неотложные и приоритетные нужды, в частности в сфере восстановления и социальной помощи.

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