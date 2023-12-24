Политика путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

2023-12-24 13:30

 

Топ-дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель призвал к более активной поддержке Украины ввиду того, что российский президент Владимир Путин не настроен прекращать полномасштабную агрессию в ближайшее время.

Источник: Боррель в интервью The Guardian, "Европейская правда"

Детали: Дипломат подчеркнул, что в Украине на карту поставлено существование Европейского Союза, поэтому нужно обратить внимание на опасность, "которая исходит от великой державы" и которая угрожает европейской демократии.

"Путин решил продолжать войну до окончательной победы.

Успех [России] зависит от привлечения на поле боя как можно большего числа людей.

...И если мы не изменим курс быстро, если мы не мобилизуем все наши возможности, это позволит Путину выиграть войну в Украине", – добавил Боррель.

Глава дипломатии ЕС объяснил, что российский президент не может удовлетвориться "куском Украины" и позволить остальной территории принадлежать к Евросоюзу. Кроме того, он рассчитывает, что выборы президента США создадут более благоприятный сценарий для него.

"Поэтому мы должны готовиться к конфликту высокой интенсивности в течение длительного времени. Путин решил продолжать войну до окончательной победы", – добавил он.

Боррель повторил, что Путин ошибался в расчетах и силы своей армии, и силы украинского сопротивления и реакции западного мира на его действия.

"Россия никогда не была способна стать нацией. Она всегда была империей с царем, с Советами, а теперь с Путиным. Это константа России, ее политическая идентичность и, как следствие, угроза для ее соседей – и особенно для нас", – подытожил дипломат.

Напомним: Несколько дней назад Боррель уже обратил внимание на опасность победы России против Украины для проекта Европейского Союза.

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