Спорт Рой Джонс подсказал Усику единственный по его мнению способ "уронить" на ринг Фьюри

2023-12-29 13:30

Легендарный боксер Рой Джонс дал совет Александру Усику на поединок против Тайсона Фьюри. По мнению бывшего американского чемпиона, украинец сможет победить британского боксера, только если отправит его в нокаут.

"Слабые стороны Усика - у него нет взрывной ударной мощности, а это криптонит для Фьюри, потому что у Нганну была взрывная ударная мощность, и он смог его уронить. Она была у Уайлдера, и у Деонтея вышло несколько раз отправить Фьюри в нокдаун. В течение своей карьеры Тайсон падал несколько раз, но всегда поднимался, это говорит о многом, нужно много взрывной энергии, чтобы упустить его, однако сделать это может даже крузер со взрывной мощью, ведь у Стива Каннингема то получилось.

Усику нужно отправить Фьюри в нокдаун, но сможет ли он удержать его на канвасе? Пока этого не делали. Сможет ли Усик несколько раз уронить Фьюри, чтобы тот не поднялся? Если у Усика не получится уронить Фьюри, то я не вижу его победителем этого боя", - приводит слова Джонса Boxing Social.

subscriber subscriber

Еще по теме

Нганну заявил, что после боя с ним Фьюри долго не сможет выйти на ринг

2023-10-27 20:34

Эксперты уже оценивают шансы Тайсона Фьюри в бою против Александра Усика

2023-10-13 19:31

Энтони Джошуа обвинил Тайсона Фьюри в боязни провести с ним поединок

2023-10-06 14:35

После победы Александра Усика возобновились переговоры о поединке с Фьюри

2023-08-30 14:31

Еще новости в разделе "Спорт"

Рой Джонс подсказал Усику единственный по его мнению способ "уронить" на ринг Фьюри

2023-12-29 13:30

Быстрый гол Михаила Мудрика помог Челси одержать победу в 19 туре АПЛ

2023-12-28 14:29

Украинский голкипер Максим Коваль вошел в пятерку лучших вратарей Лиги Европы

2023-12-27 10:29

Самая титулованная сборная мира может на несколько лет лишиться всех международных турниров

2023-12-26 08:25
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Рой Джонс подсказал Усику единственный по его мнению способ "уронить" на ринг Фьюри 2023-12-29 13:30
Быстрый гол Михаила Мудрика помог Челси одержать победу в 19 туре АПЛ 2023-12-28 14:29
Украинский голкипер Максим Коваль вошел в пятерку лучших вратарей Лиги Европы 2023-12-27 10:29
Самая титулованная сборная мира может на несколько лет лишиться всех международных турниров 2023-12-26 08:25