Спорт Рой Джонс подсказал Усику единственный по его мнению способ "уронить" на ринг Фьюри

2023-12-29 13:30

Легендарный боксер Рой Джонс дал совет Александру Усику на поединок против Тайсона Фьюри. По мнению бывшего американского чемпиона, украинец сможет победить британского боксера, только если отправит его в нокаут.

"Слабые стороны Усика - у него нет взрывной ударной мощности, а это криптонит для Фьюри, потому что у Нганну была взрывная ударная мощность, и он смог его уронить. Она была у Уайлдера, и у Деонтея вышло несколько раз отправить Фьюри в нокдаун. В течение своей карьеры Тайсон падал несколько раз, но всегда поднимался, это говорит о многом, нужно много взрывной энергии, чтобы упустить его, однако сделать это может даже крузер со взрывной мощью, ведь у Стива Каннингема то получилось.

Усику нужно отправить Фьюри в нокдаун, но сможет ли он удержать его на канвасе? Пока этого не делали. Сможет ли Усик несколько раз уронить Фьюри, чтобы тот не поднялся? Если у Усика не получится уронить Фьюри, то я не вижу его победителем этого боя", - приводит слова Джонса Boxing Social.