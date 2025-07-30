Спорт Екс-чемпіон світу Рой Джонс оцінив дострокову перемогу Усика у поєдинку проти Дюбуа

2025-07-30 08:24

Колишній чемпіон світу Рой Джонс-молодший висловив свою думку про дострокову перемогу абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика у повторному поєдинку з Даніелем Дюбуа.

За словами Джонса, британець не зміг би продовжити цей бій після свого другого падіння.

"Киньте. Усик зупинив Дюбуа в першому бою джебом. Даніель знає, що Усик знає, що він, мабуть, міг піднятися після джеба, але не зробив цього.

Ви думаєте, що він підніметься після лівого оверхенду? Чи міг він це зробити? Можливо, але він показав, що не така людина", - наводить слова Джонса Seconds Out.

Усик здобув перемогу над Дюбуа нокаутом у п’ятому раунді в головній події вечора боксу в Лондоні.