Политика Байден гневно отреагировал на атаку рф и призвал Конгресс "принять срочные меры"

2023-12-30 09:30

 

По словам американского лидера, без одобрения Конгресса США не смогут отправлять оружие Украине, добавив, что история осудит тех, кто не станет на защиту свободы.

Президент США Джозеф Байден прокомментировал массированную ракетно-дроновую атаку РФ на Украину, начавшуюся ночью 29 декабря и продолжавшуюся весь день. На момент написания новости, по данным МВД Украины было известно о 30 погибших и более 160 раненых.

"Сегодняшняя ночь - суровое напоминание миру о том, что спустя почти два года этой разрушительной войны цель Путина остается неизменной. Он стремится уничтожить Украину и подчинить себе ее народ. Его необходимо остановить", - заявил Байден, чью речь опубликовал Белый дом.

Он отметил, что перед лицом жестокого нападения Украина развернула системы ПВО, которые Соединенные Штаты и другие союзники и партнеры передали Украине за последний год. Однако предупредил, что США не смогут поставлять Киеву оружие в следующем году без одобрения финансирования Конгрессом:

Американский народ может гордиться жизнями, которые мы помогли спасти, и поддержкой, которую мы оказали Украине, когда она защищает свой народ, свою свободу и свою независимость. Но если Конгресс не примет срочных мер в новом году, мы не сможем продолжать отправлять оружие и жизненно важные системы противовоздушной обороны, необходимые Украине для защиты своего народа. Конгресс должен активизироваться и действовать без дальнейших проволочек"

Байден отметил, что ставки в этой борьбе выходят далеко за пределы Украины и затрагивают военно-политический блок НАТО, безопасность Европы и будущее трансатлантических отношений.

"Путин не просто пытался уничтожить Украину; он также угрожал некоторым нашим союзникам по НАТО. Когда диктаторам и автократам позволяют грубо действовать в Европе, возрастает риск того, что Соединенные Штаты будут напрямую втянуты в эту ситуацию. И последствия отражаются по всему миру. Именно поэтому Соединенные Штаты сплотили коалицию из более чем 50 стран для поддержки обороны Украины. Мы не можем подвести наших союзников и партнеров. Мы не можем подвести Украину. История сурово осудит тех, кто не сможет ответить на призыв свободы", - резюмировал президент.

Атака РФ 29 декабря: что известно

Российские оккупанты 29 декабря запустили по Украине 158 воздушных целей. Украинским силам противовоздушной обороны удалось сбить 87 крылатых ракет Х-101, Х-555, Х-55, а также 27 ударных беспилотников Shahed-136/131.

В разных городах Украины в результате атаки есть погибшие и раненые гражданские. По данным МВД Украины, количество погибших достигло 30-и, а раненых - более 160-и.

 

 

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