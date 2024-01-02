Политика У відповідь на ракетний удар рашистів по Україні Польща підняла в небо винищувачі F-16

2024-01-02 12:10

У відповідь на інтенсивний ракетний удар рашистів по Україні Варшава та її американські союзники відправили в небо дві пари винищувачів F-16. Польське військове керівництво підкреслило активність російської авіації на великі відстані, яка здійснює удари по українській території.

Для забезпечення безпеки польського повітряного простору були задіяні дві пари винищувачів F-16 та танкер для дозаправки союзників. Американська пара, розташована на авіабазі Ласк, злетіла о 6:45 за київським часом, а польська пара з авіабази Кшесіни – о 7:15, йдеться в заяві Оперативного командування.

Командування також попередило, що діяльність польських та союзних військових літаків у повітряному просторі країни може призвести до зростання шумового фону, особливо у східній частині Польщі.