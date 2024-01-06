Мир Запасы ракет быстро истощаются: преимущество США оказалось под угрозой, – Bloomberg

2024-01-06 08:30

Самая очевидная слабость США заключается в политической поляризации. Продолжение поддержки Украины в войне превратилось в партийное противостояние. Однако в США наблюдают не только политические проблемы. Военное доминирование также находится под вопросом, пишет Bloomberg.

Отмечается, что вторжение в Ирак и чрезмерно длительная миссия в Афганистане были изнурительными поражениями, которые позволили соперникам, в частности, Китаю, укрепить свои позиции. А с началом широкомасштабного вторжения РФ в Украину характер вооруженных конфликтов изменился. Дроны и ракеты стали мощными средствами, а здесь США и союзники быстро истощаются.

Сотни ракет, а также беспилотников запустила Россия по Украине за последние две недели с целью как уничтожения мощностей по производству оружия, так и истощения ограниченных запасов ракет для ПВО.

"Как только они закончатся, Владимир Путин будет иметь веские основания полагать, что сможет выйти из нынешней патаовой ситуации на поле боя и достичь своей первоначальной цели – покорить Украину", – пишет издание.

В то же время подчеркивается, что Россия более чем удвоила производство крылатых и баллистических ракет – примерно до 100 в месяц. Она также начала производить собственную версию дешевых иранских "шахедов". Чтобы сбить все эти ракеты, нужны гораздо более сложные и дорогие системы, на производство которых могут уйти годы, а не недели. США и Европа не имеют достаточного количества таких систем.

Потребность в американских средствах противоракетной и противовоздушной обороны растет и на других театрах военных действий. Обстрелы Израиля со стороны ХАМАС продолжаются. Даже израильская система "Железный купол" не сможет сбить все эти ракеты. США заявили, что пополняют запасы Израиля высокоточными ракетами, артиллерийскими снарядами и запчастями, но их запасы ограничены.

Потребности США могут возрасти еще больше в случае обострения ситуации на Ближнем Востоке.

"США не могут контролировать действия других. Однако ключевые решения о том, предоставлять ли Украине то, что ей на самом деле нужно, чтобы остановить автократическую экспансию России, или наращивать производство ракет и систем противовоздушной обороны, необходимых для противодействия новым военным угрозам, должен принимать Вашингтон", – заявляет автор статьи.

Он добавляет, что война в Украине продлится как минимум еще год. Для поддержки Киева понадобятся не только средства, но и значительное увеличение количества и дальности ракет.

По словам журналистов, США на Ближнем Востоке также нуждаются в более проактивном плане действий в отношении Израиля и Ирана.

"США по-прежнему являются великой державой. Если они потерпят поражение в Украине или на Ближнем Востоке, если они позволят альянсам в Европе и на Дальнем Востоке распасться, это будет исключительно вопросом выбора", – подытожило Bloomberg.

Ракетная война

Ранее сообщалось, что Россия использовала для удара по Украине северокорейские ракеты KN-23.анализ обломков одной из ракет, которая была применена по Харькову 2 января, свидетельствует о именно этой ракете.

По словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, который прокомментировал информацию о применении Россией против Украины ракет, переданных Северной Кореей, никогда в истории "ось зла" еще не была столь очевидной, маски окончательно сняты.