Мир В Пентагоне отрицают, что США планируют уничтожить просроченные ракеты ATACMS

2024-01-06 14:30

В Министерстве обороны США опровергли информацию в СМИ, что Соединенные Штаты якобы собираются уничтожить ракеты ATACMS, у которых истекает срок годности.

Об этом в ответ на вопрос Голоса Америки сказал спикер Минобороны США Пэт Райдер.

"Я видел эти сообщения в СМИ. Мы ознакомились с ними, и это неправда. Эти сообщения неправдивы", — ответил Пэт Райдер журналистке Голоса Америки Карли Бабб.

Ранее издание Newsweek со ссылкой на военных экспертов сообщило, что на складах США есть сотни ракет, якобы подлежащих утилизации из-за истечения сроков годности — и что уничтожение этих ракет обошлось бы дорого для американских налогоплательщиков.

Вместе с этим аналитики и эксперты отмечают, что Соединенным Штатам необходимо увеличить поставки Украине ракет большой дальности, которые критичны для успеха ВСУ на поле боя.

Предоставление ATACMS дало бы Украине "инструменты для подрыва российских войск на каждой квадратной мили Украины", а неспособность удержать Крым заставила бы российские войска его покинуть, убежден Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе. Он добавил, что не видит веских причин не предоставлять Украине это оружие.