Политика Глава МИД Швеции призвал Евросоюз готовиться к долгосрочной конфронтации с рф

2024-01-10 14:31

Путинская московия в ближайшем будущем будет оставаться серьезной угрозой безопасности Швеции и Европы в целом. Об этом заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем, сообщает Dagens Nyheter.

"Мы должны готовиться к долгосрочной конфронтации, которая продлится до тех пор, пока россия будет нарушать Устав ООН и европейский порядок безопасности", - отметил шведский чиновник.

По его словам, военная и политическая поддержка Украины со стороны Швеции сохранится. Он добавил, что его страна приветствует решение ЕС принять Украину в члены.

"Украинские солдаты также дерутся за нашу свободу и ценности", - резюмировал Биллстрем.

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