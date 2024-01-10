Глава МИД Швеции призвал Евросоюз готовиться к долгосрочной конфронтации с рф

Путинская московия в ближайшем будущем будет оставаться серьезной угрозой безопасности Швеции и Европы в целом. Об этом заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем, сообщает Dagens Nyheter.
"Мы должны готовиться к долгосрочной конфронтации, которая продлится до тех пор, пока россия будет нарушать Устав ООН и европейский порядок безопасности", - отметил шведский чиновник.
По его словам, военная и политическая поддержка Украины со стороны Швеции сохранится. Он добавил, что его страна приветствует решение ЕС принять Украину в члены.
"Украинские солдаты также дерутся за нашу свободу и ценности", - резюмировал Биллстрем.