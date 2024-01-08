Экономика В Минэнерго рассказали о состоянии энергосистемы

2024-01-08 16:48

Из-за обстрела повреждения получило оборудование на территории ТЭС в Донецкой области. Кроме того, в результате вражеских обстрелов выключалась воздушная линия ВЛ 110 в Харьковской области.

Дефицита электроэнергии в энергосистеме Украины не наблюдается, генерации украинских электростанций достаточно для покрытия потребностей потребителей. Об этом 7 января сообщает Министерство энергетики.

Отмечается, что на текущие сутки прогнозируется незначительный импорт электроэнергии - до 2 МВ/ч, экспорт не предполагается.

Как заявили в Минэнерго, по состоянию на утро 7 января энергосистема страны сбалансирована. После аварийного ремонта заработал блок одной из тепловых электростанций (ТЭС).

Также сообщается, что в Донецкой области в результате боевых действий были обесточены две шахты. К моменту отключения электроэнергии там находились 18 работников. Из-за обстрела повреждения получило оборудование на территории ТЭС в Донецкой области.

Кроме того, в результате вражеских обстрелов выключалась воздушная линия ВЛ 110 в Харьковской области, обесточены бытовые потребители.

Напомним, энергетики в декабре подключили 463 тысячи потребителей после обстрелов.

Как заявили в Укрэнерго, коллапса в энергосистеме Украины не будет даже в случае массовых ударов по энергообъектам во время похолодания.