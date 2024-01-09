Мир Министра обороны США перевели из палаты интенсивной терапии – Пентагон

2024-01-09 18:26

 

Министр обороны США Ллойд Остин переведен из палаты интенсивной терапии в обычную больничную палату, он выздоравливает и находится в хорошем настроении.

Источник: заявление представителя Пентагона Патрика Райдера на сайте ведомства

Детали: По словам спикера, Остин имеет полный доступ к безопасной связи и продолжает контролировать операции Министерства обороны по всему миру.

Райдер также рассказал, что Остин попал в отделение интенсивной терапии вечером 1 января после того, как почувствовал сильную боль после плановой медицинской процедуры, проведенной в той же больнице 22 декабря.

После госпитализации Остин прошел тестирование и оценку. 2 января определенные полномочия были переданы заместителю министра обороны Кэтлин Хикс "в связи с состоянием министра и на основании медицинских рекомендаций", сказал Райдер.

Сотрудники Остина и Хикс были уведомлены, что передача полномочий состоялась через электронное оповещение.

4 января руководитель аппарата Остина сообщил Хикс и советнику Белого дома по национальной безопасности о госпитализации министра. Райдер отметил, что руководитель аппарата Остина болел гриппом, из-за чего оповещение было сделано с задержкой.

После этого, Хикс "немедленно взялась за подготовку публичного заявления и обращения к Конгрессу" вместе с руководителем аппарата Остина, сказал Райдер.

Конгресс был уведомлен о госпитализации секретаря на следующий день, незадолго до того, как Райдер опубликовал заявление для СМИ.

Райдер сказал, что Министерство обороны сейчас пересматривает, как оно может усовершенствовать свои процедуры оповещения, чтобы включить в цепочку сообщений Белый дом и Конгресс.

Предыстория:

  • Ранее сообщалось, что Байден четыре дня ничего не знал о госпитализации Остина из-за ряда ошибок.
  • Напомним, 5 января представитель Пентагона генерал Патрик Райдер сообщил, что Ллойд Остин 1 января был госпитализирован в Национальный военный медицинский центр имени Уолтера Рида из-за медицинских осложнений.
  • По данным СМИ, Остин провел четыре дня в отделении интенсивной терапии.
  • Ассоциация корреспондентов Пентагона раскритиковала решение ведомства сообщить о медицинских осложнениях его главы постфактум, подчеркнув, что общественность "имеет право знать, когда члены правительства США находятся в больнице, под анестезией или когда их обязанности делегируются в результате какой-либо медицинской процедуры".
  • Сам Остин в опубликованном Пентагоном заявлении сообщил, что выздоравливает, а также добавил, что понимает беспокойство СМИ, и признал, "что мог бы сделать работу лучше, обеспечив надлежащее информирование общественности".

 

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