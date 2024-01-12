Экономика Морской коридор: Украина уже вышла на довоенные объемы экспорта

2024-01-12 18:28

Украина экспортирует по морскому коридору столько грузов, как это было до начала полномасштабной войны с россией. Об этом сказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.



"Подавляющее большинство грузов - это зерно, которого так не хватает на так называемом глобальном Юге. А что касается его (морского коридора) работы, то он фактически вышел на свои мощности до полномасштабного вторжения. Мы уже пересекли границу в 500 судов и более 10 млн тонн грузов", - рассказал Плетенчук.



По его словам, говорить, что зерновое соглашение - это альтернатива украинскому коридору, не стоит, ведь количество грузов говорит само за себя.



Напомним, в середине июля московия вышла из зернового соглашения, которое обеспечивало экспорт украинской агпродукции по Черному морю. В августе Украина объявила о новых временных маршрутах движения гражданских судов в/из черноморских портов. После этого вражеская армия начала активно обстреливать морские порты в Одесской области.