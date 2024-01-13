Мир Reuters: США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

2024-01-13 12:30

 

В ночь на 13 января США нанесли новые удары по йеменским силам хуситов.

Источник: Reuters со ссылкой на двух неназванных чиновников

Детали: Удар произошел после того, как администрация президента Джо Байдена пообещала защитить судоходство в Красном море.

Последний удар, по словам одного из официальных лиц США, был нацелен на радар.

Чиновники на условиях анонимности не сообщили больше деталей.

Радиолокационная инфраструктура была основной целью военных усилий США, направленных на прекращение атак хуситов в Красном море.

Телеканал движения хуситов Al-Masirah сообщил, что Соединенные Штаты и Великобритания атаковали столицу Йемена Сану.

Предыстория:

  • Соединенные Штаты и Великобритания ночью нанесли удары с воздуха и моря по военным объектам хуситов в Йемене.
  • Россия, союзник Ирана и партнер ключевых арабских государств, осудила эти удары и призвала к срочному созыву Совета Безопасности ООН.
  • Американские и британские военные бомбили более десятка объектов, используемых поддерживаемыми Ираном хуситами в Йемене, в рамках массированного ответного удара с использованием ракет "Томагавк", запускаемых с военных кораблей и истребителей.
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