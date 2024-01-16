Политика Премьер Финляндии заявил о значительном укреплении границы со страной-террористом

2024-01-16 13:35

Финляндия намерена принять дополнительные меры по защите собственных границ на востоке. Об этом заявил премьер-министр страны Петтери Орпо, слова которого цитирует Yle.

По его словам, после закрытия контрольно-пропускных пунктов на границе с московией Финляндия продолжит увеличивать количество ограждений, чтобы сдержать нелегальных мигрантов.

"Если будет нужно, мы будем принимать дополнительные меры и не будем сидеть сложа руки. Правительство будет использовать все законные методы и при необходимости может пересмотреть законодательство. Несмотря на закрытые границы, нелегальная миграция продолжается", - отметил он.

Орпо сообщил, что в течение прошлой недели в страну незаконно попали около 20 человек и полностью предотвратить это невозможно.

"Ситуация обострилась. Мы готовы к продолжению роССийского влияния на границе. Сейчас есть физический контроль, в критических точках возведен забор, а весной изгородей будет еще больше", - сказал Орпо.

Он указал, что КПП на границе с рф останутся закрытыми, по меньшей мере, до 11 февраля.