Политика В Польше подписали соглашение о разблокировании границы

2024-01-16 20:48

Протестующие приостановят свой протест, по крайней мере, до 1 марта, ожидая решения своих проблем новым правительством Польши.

Министерство инфраструктуры Польши подписало соглашение с организаторами блокады пунктов пропуска на границе с Украиной. Об этом сообщил Укринформ во вторник, 16 января.

"Мы подписали соглашение, результатом которого является прекращение протеста на автомобильных пунктах пропуска в трех населенных пунктах - Корчева, Гребенное, Дорогуск", - заявил министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак во время пресс-конференции в Варшаве.

Протестующие приостанавливают до 1 марта свой протест.

По его словам, соглашение, содержащее семь пунктов, будет действовать до 1 марта. В настоящее время правительство Польши обязуется решить проблемы перевозчиков.

Ранее СМИ сообщили, что польские перевозчики, с ноября 2023 года блокирующие пункты пропуска на границе с Украиной, достигли согласия с правительством по "определенным требованиям" и приостановят свой протест.

Также сегодня стало известно, что правительство Румынии и местные фермеры достигли соглашения, в результате чего ожидается разблокирование двух пунктов пропуска на границе с Украиной.