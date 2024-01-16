Политика Орбан выдал очередное заявление о помощи Украине: заговорил о суверенитете ЕС

2024-01-16 22:15



Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз выступил против программы макрофинансовой помощи Украины в размере 50 миллиардов евро, рассчитанной на 4 года.

Такое заявление он сделал во время пресс-конференции с премьером Словакии Робертом Фицо в Будапеште, пишет Reuters. При этом он отметил, что не против помощи Украине в целом, но добавил, что "мы должны сделать это таким образом, чтобы не нанести ущерб бюджету ЕС".

"Но отдать 50 миллиардов евро из бюджета ЕС на четыре года вперед – это нарушение суверенитета и национальных интересов ЕС. Мы даже не знаем, что произойдет через четверть года", – сказал он.

Венгерский премьер также подчеркнул, что любая финансовая помощь Украине должна быть отделена от бюджета ЕС и пропорциональна экономике стран-членов.

"Если Брюссель согласится с этим, тогда будет помощь Украине вне бюджета. Если нет, то я с грустью остановлю этот процесс", – добавил Орбан.

Блокировка помощи Украине Венгрией: последние новости

Как известно, Венгрия активно выступает против предоставления Украине помощи. В частности, страна блокирует выделение Европейским Союзом 50 млрд евро макрофинансовой поддержки.

Убедить венгерского премьера Виктора Орбана в необходимости этой помощи пыталась и его итальянская коллега Джорджа Мэлони. В частности она предлагала партии Орбана "Фидес" войти в объединение "Европейские консерваторы и реформисты" (ECR). Но для этого итальянская чиновница просит, чтобы Орбан изменил позицию относительно стремления Украины к членству в ЕС и не блокировал решение о помощи со стороны Европейского Союза.

Недавно также стало известно, что Венгрию могут лишить права голоса в Евросовете. Депутат Европарламента от Финляндии Петри Сарвамаа заявил, что он собрал 120 голосов своих коллег-парламентариев под петицией с соответствующим призывом.