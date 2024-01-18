Политика Румынские фермеры продолжают частичную блокировку границы с Украиной

2024-01-18 08:26

Румынские фермеры продолжают частичную блокировку движения грузовиков вблизи пунктов пропуска Сирет и Викову-де-Сус на границе с Украиной. Об этом рассказал помощник начальника Черновицкого пограничного отряда Игорь Заруднев в комментарии Укринформ.

"У пункта пропуска Сирет, что напротив нашего перехода Порубное, блокировка грузовиков длится уже третьи сутки подряд. Но буквально час назад с румынской стороны пропустили к нам первую партию из 10 грузовых автомобилей. На выезд из Украины пока грузовики не оформляют из-за блокировки", - отметил чиновник.

Он добавил, что блокировка движения грузовиков не прекращалась этой ночью и в пункте пропуска Викову-де-Сус напротив Красноильска.

В электронной очереди на выезд из Украины через пункт пропуска Порубное уже зарегистрировано более 1100 грузовиков.