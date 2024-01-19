В Совете нацбезопасности США напомнили о важности военной помощи Украине

Союзники и партнеры Соединенных Штатов вдохновляются тем, как Вашингтон помогает Киеву в его противостоянии российской агрессии. Приостановка помощи может стать примером для других, - заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Укринформ.
Он заявил, что Вашингтон благодарен всем странам, которые вместе с США помогают Украине.
"Каждая нация сама решает, как это должно выглядеть, и что целесообразно. Это - суверенные решения", - сказал представитель Белого дома.
Кирби подчеркнул, что глобальная поддержка Украины велика, однако, если Соединенные Штаты не смогут принять новый пакет помощи, это изменит ситуацию в международном контексте.
"Я думаю, можно ожидать, как некоторые страны последуют примеру Соединенных Штатов, если мы просто все свернем, не сможем утвердить финансирование и примем решение, что больше ничего не будем предоставлять Украине", - отметил Кирби.
По его словам, американское лидерство в этом вопросе "имеет значение".