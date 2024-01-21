Мир Трамп похвастался результатами своих угроз не защищать Европу в случае нападения

2024-01-21 11:30

 

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО начали тратить "миллиарды и миллиарды" долларов на коллективную оборону после его угроз не защищать Европу в случае нападения на нее.

Источник: Трамп на митинге в Нью-Гемпшире, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Детали: Он раскритиковал европейские страны за то, что они слишком полагаются на США, когда речь идет о расходах на оборону.

Трамп вспомнил, как после встречи с лидерами НАТО во время своего президентства он сказал, что понял, что Соединенные Штаты "оплачивают счета".

Когда он выразил это беспокойство, один из европейских лидеров спросил его: "Означает ли это, что если мы не будем платить, вы не собираетесь нас защищать?", на что Трамп, по его словам, ответил: "Я сказал, что это именно то, что это означает".

"И на следующий день потекли миллиарды и миллиарды долларов", – добавил экс-президент США.

Что предшествовало: Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон рассказал, как Дональд Трамп на посту президента США заявил еврочиновникам, что Штаты выйдут из НАТО и что Европа не должна рассчитывать на помощь в случае войны.

В то же время Конгресс США уже принял закон, который не позволит ни одному президенту вывести Соединенные Штаты из НАТО без одобрения Сената или Палаты представителей.

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