Жизнь Украинцам рассказали, повысятся ли пенсии с 1 февраля и когда ждать индексации

2024-01-21 13:30

Украинцам рассказали, будет ли повышение пенсий с 1 февраля и когда ожидать индексации.

Об этом пишет biz.nv.ua.

Так, украинцам в феврале 2024 года должны пересчитать отдельные пенсионные выплаты после того, как в январе увеличился показатель прожиточного минимума из-за пересмотра прожиточных минимумов для различных групп населения.

Таким образом, по состоянию на 1 февраля, минимальная пенсия будет оставаться на уровне 2 361 гривен, тогда как максимальная пенсия будет составлять 23 610 гривен.

При этом во второй половине февраля станет известно о конкретных цифрах индексации пенсий, которая должна быть реализована с 1 марта 2024 года. Также с 1 апреля планируется обновить суммы выплат для пенсионеров, которые продолжают работать. Предполагаемый размер индексации пенсий составляет примерно 13%.

В частности, перерасчет пенсий в Украине в 2024 году состоится в три этапа - в январе, марте и июле:

в январе 2024 года - выплаты повысят тем, кто получает минимальную и максимальную пенсию в связи с повышением прожиточного минимума с 2 093 до 2 361 гривен. Пенсионные выплаты вырастут до уровня 2 361 и 23 610 гривен соответственно;

в январе и июле 2024 года - пересчитают пенсию чернобыльцам и тем, кто получает минимальную пенсию в 65 лет с полным страховым стажем, то есть, это мужчины, которые имеют 35 лет стажа, и женщины со стажем 30 лет. Размер наименьшей выплаты для таких людей сначала увеличится с 2680 до 2840 гривен, а затем до 3200 гривен;

в марте 2024 года - пенсии повысят всем, чьи пенсии должны индексировать по плану.

Таким образом, после индексации в 2024 году средняя пенсия должна повыситься до 6 тысяч гривен.

Следует отметить, что минимальная пенсия в Украине выросла с 1 января 2024 года. Это связано с увеличением прожиточного минимума, который правительство заложило в госбюджете на 2024 год.

Так, общий показатель прожиточного минимума в 2024 году составляет 2920 гривен. Прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, вырос до 2361 гривен.

Следовательно, минимальная пенсия выросла до 2361 гривен, то есть по сравнению с 2023 годом - на 268 гривен.

Кроме того, в январе выросли:

максимальные пенсионные выплаты - до 23 610 гривен;

выплаты за сверхнормативный стаж - до 23,6 гривен за каждый дополнительный год;

размер добровольного пенсионного взноса - до 1562 гривен;

доплата одиноким пенсионерам, нуждающимся в уходе, - до 944 гривен;

пенсионные выплаты тех кто, достиг 65 лет и выполнил требования по стажу, - до 2840 гривен.

Вдобавок к этому после увеличения прожиточного минимума повысились другие надбавки к пенсии (за особые заслуги, доплаты ветеранам войны) и размеры различных соцпомощи.

К тому же пунктом 9 Заключительных положений Закона о Государственном бюджете Украины на 2024 год установлено, что перерасчет пенсий, надбавок, повышений и других доплат к пенсии, который осуществляется с учетом размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, установленного на 1 января 2024 года, проводится с 1 марта 2024 года вместе с ежегодной индексацией пенсий.