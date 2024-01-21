Политика Макрон пояснил, почему нужно и далее поддерживать Украину

2024-01-21 14:30

Президент Франции Эммануэль Макрон заверил Украину в дальнейшей поддержке. Он заявил, что победа России будет означать конец безопасности Европы.

Как пишет BILD, об этом он сказал во время обращения к Вооруженным силам на военно-морской базе Шербур.

Макрон подчеркнул, что европейцы находятся не в состоянии войны с Россией, но их обязанность – сделать ее победу невозможной.

"Мы не можем позволить России поверить, что она может выиграть войну. Победа России означала бы конец европейской безопасности. Поэтому мы продолжаем поддерживать украинцев", – сказал он.

Французский лидер отметил, что его страна доказывает свою позицию через подготовку украинских военных, поставки артиллерии, систем противовоздушной обороны и дальнобойных ракет.

"Мы также будем вводить инновации, чтобы преодолеть вызов, связанный с массовым использованием беспилотников, для чего Франция полагается на свою оборонную промышленность", – сказал Макрон.

Он также добавил, что сейчас оборонная промышленность Франции находится в режиме войны, поэтому может работать быстрее и больше, чем раньше.

Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц выразил недовольство президенту Франции Эммануэлю Макрону по поводу его недостаточной помощи Украине.