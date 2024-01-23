Байден и Сунак обсудили поддержку Украины

Премьер Великобритании Риши Сунак и президент США Джо Байден обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и необходимую поддержку Украины.
Об этом на брифинге заявил координатор Совета национальной безопасности и обороны Белого дома Джон Кирби.
"Лидеры говорили о неотложной потребности в дополнительном финансировании и поддержке Украины в войне с Россией", - отметил Кирби.
Он добавил, что Байден и Сунак обсудили также ситуацию в Красном море, в частности, необходимость продолжения международного многостороннего подхода к подрыву потенциала йеменских хуситов.
Политики также говорили о необходимости сократить количество жертв среди гражданского населения и увеличить поток гуманитарной помощи в Газе.