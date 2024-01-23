Политика Байден и Сунак обсудили поддержку Украины

2024-01-23 20:48

 

Премьер Великобритании Риши Сунак и президент США Джо Байден обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и необходимую поддержку Украины.

Об этом на брифинге заявил координатор Совета национальной безопасности и обороны Белого дома Джон Кирби.

"Лидеры говорили о неотложной потребности в дополнительном финансировании и поддержке Украины в войне с Россией", - отметил Кирби.

Он добавил, что Байден и Сунак обсудили также ситуацию в Красном море, в частности, необходимость продолжения международного многостороннего подхода к подрыву потенциала йеменских хуситов.

Политики также говорили о необходимости сократить количество жертв среди гражданского населения и увеличить поток гуманитарной помощи в Газе.

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Политика

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