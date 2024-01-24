Политика После визита в Украину премьер-министр Словакии передумал блокировать помощь ЕС

2024-01-24 14:31

Словаччина не буде блокувати виділення 50 млрд євро Україні від Євросоюзу. Про це повідомив очільник українського уряду Денис Шмигаль у Telegram за підсумками переговорів зі своїм словацьким колегою Робертом Фіцо в Ужгороді .

"Щойно завершили зустріч із прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Дійшли згоди з низки питань і маємо конкретні домовленості", – написав Шмигаль і додав, щ обуло підписано спільну заяву.

Основні домовленності:

Словаччина підтримає програму Ukraine Facility, яка передбачає виділення Україні 50 млрд євро від Євросоюзу

уряд Словаччини не блокуватиме купівлю Україною зброї та техніки у словацького бізнесу

співпраця у питанні поставок з боку словацької компанії техніки для зведення оборонних рубежів

повна підтримка євроінтеграційних прагнень України з боку Словаччини

Крім того, за словами голови українського уряду, Україна та Словаччина продовжать плідну співпрацю заради безпеки та процвітання наших країн.

Тиждень тому повідомлялося, що Фіцо підтримав позицію прем’єра Угорщини Віктора Орбана про необхідність переробити план ЄС про фінансову допомогу Україні на 50 млрд євро.