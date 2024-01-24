Политика Канада предоставит новый пакет оборонной помощи Украине

2024-01-24 21:37

 

В Министерстве обороны Канады заявили о том, что Украина получит от Канады 10 многофункциональных надувных судов на общую сумму 15 млн. долларов США.

Об этом объявили по завершении 18-й встречи Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

"Министр Блэр объявил о передаче 10 многофункциональных судов производства Zodiac Hurricane Technologies общей стоимостью примерно 20 млн канадских долл. (около 15 млн долл. США). Эти многомоторные надувные лодки с жестким корпусом будут помогать Украине в различных морских операциях, включая поиск и спасение, транспорт и грузов, наблюдение и разведку", - рассказали в канадском оборонном ведомстве.

Отмечается, что судна, а также запасные детали к ним должны поступить в Украину до конца весны этого года. Кроме того, Канада обеспечит обучение украинцев в использовании этих лодок.

Канада также увеличит свой вклад в "коалицию истребителей", выделив гражданский персонал, инструкторов и обучающие самолеты для тренировки украинских пилотов. "Эта поддержка оценивается примерно в 15 млн канадских долл. (около 11,5 млн долл. США). Обучение начнется в феврале 2024-го и будет продолжаться до 2025-го", - подчеркнули в ведомстве.

В рамках этих усилий Канада продолжит проводить курсы для украинских пилотов. "Министр Блэр также объявил о присоединении Канады к двум коалиционным силам, которые будут отчитываться Контактной группе по вопросам обороны Украины, а именно коалиции по бронетехнике и ВВС", - уточнили в Миноброне.

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