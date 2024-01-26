Спорт Тайсон Фьюри попытался оскорбить Александра Усика за серьгу в ухе – что ответил украинец

2024-01-26 20:34

Тайсон Фьюри продолжает давить на Александра Усика, пытаясь вывести из равновесия украинского боксера перед поединком за звание абсолютного чемпиона мира.

На этот раз британец решил оскорбить обладателя поясов WBA, WBO, IBO и IBF в тяжелом весе из-за серьги, которую тот носит.

"Я знаю, что он не может победить меня. Я знаю, что он не может это сделать. Человек, который носит серьгу, никогда не сможет победить Тайсона Фьюри. Нет никакого шанса. Никто, кто носит серьги, не сможет меня победить", – сказал Фьюри.

Отметим, что украинский чемпион не замедлил ответить, дав британцу небольшой урок истории.

"Я могу объяснить, что это такое. Это украинский воин, казак. Это те люди, которые защищали мою страну много лет от врага. Здесь только подтверждение моего казацкого рода. Они никогда не проигрывали. Здесь нет красоты или моды", - сказал Усик.

Боксеры встретились друг с другом во время интервью для шоу Gloves Off на TNT Sports.

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