Политика Венгрия не будет блокировать новый фонд военной помощи ЕС для Украины, - Bloomberg

2024-01-25 22:15

 

Венгрия откажется от своих возражений против создания фонда военной помощи Украине в размере 5 миллиардов евро, открывающего путь к соглашению о модернизации механизма, направленного на стабильную поставку оружия Украине.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Будапешт заявил, что не будет препятствовать достижению консенсуса на встрече послов Европейского Союза в среду.

Ранее Венгрия заявила, что выступает против реформирования нынешнего механизма ЕС, который возмещает государствам-членам деньги за оружие, которое они посылают в Украину.

"Это совпадает с растущим давлением на премьер-министра Виктора Орбана, чтобы он одобрил вступление Швеции в НАТО", - пишет Bloomberg.

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Политика

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