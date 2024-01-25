Политика Венгрия не будет блокировать новый фонд военной помощи ЕС для Украины, - Bloomberg

2024-01-25 22:15

Венгрия откажется от своих возражений против создания фонда военной помощи Украине в размере 5 миллиардов евро, открывающего путь к соглашению о модернизации механизма, направленного на стабильную поставку оружия Украине.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Будапешт заявил, что не будет препятствовать достижению консенсуса на встрече послов Европейского Союза в среду.

Ранее Венгрия заявила, что выступает против реформирования нынешнего механизма ЕС, который возмещает государствам-членам деньги за оружие, которое они посылают в Украину.

"Это совпадает с растущим давлением на премьер-министра Виктора Орбана, чтобы он одобрил вступление Швеции в НАТО", - пишет Bloomberg.