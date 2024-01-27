Политика Арахамия сказал, когда могут окончательно принять закон о мобилизации

2024-01-27 15:30

6 февраля парламент будет голосовать в первом чтении за доработанный проект закона о мобилизации. В целом его принять могут через неделю после этого — 13 или 14 февраля.

Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, пишет LB.ua. По его словам, в парламент этот законопроект могут подать уже сегодня, 26 января.

Арахамия выразил уверенность, что 6 февраля он будет принят в первом чтении.

"Я бы хотел, понимая, что армия ждет этого законопроекта, проголосовать [за него] в первом [чтении] и в целом", — сказал глава фракции и добавил, что по крайней мере две оппозиционные фракции «не дадут проголосовать» за мобилизационный законопроект в целом.

Впрочем, Арахамия говорит, что голосование во втором чтении состоится через неделю, то есть 13 или 14 февраля.

Кроме того, он заявил, что для того чтобы голосование за этот законопроект состоялось, могут применить специальную процедуру.