Политика Падение Ил-76: Если погибли пленные, чтобы вернуть тела, должно пройти больше времени – МККК

2024-01-27 14:30

Представитель Красного Креста в Украине высказался о вероятной гибели пленных во время падения самолета Ил-76 под Белгородом.

Представитель делегации Международного комитета Красного Креста в Украине Александр Власенко заявил – если в результате падения российского самолета Ил-76 погибли украинские военнопленные, то их тела должны быть возвращены Украине. Впрочем, для такого обмена "должно пройти больше времени".

Об этом он сказал в эфире "Радио Свобода".

"Очень мало времени прошло с того момента для того, чтобы были такие заявления, чтобы были такие сигналы (о том, что РФ готова отдать Украине тела – ред.). То есть, как правило, должно больше времени пройти для того, чтобы стороны провели такой обмен", – отметил он.

Власенко отметил, что между Украиной и Россией такие обмены проходят регулярно.

"Если есть погибшие (граждане Украины – ред.) в результате этой авиакатастрофы, то их тела должны быть возвращены", — подчеркнул он.

На вопрос о том, обращались ли в последние дни в МККК родственники людей, чьи фамилии были обнародованы прокремлевскими медиа, что будто бы они были на борту разбившегося самолета, Власенко сказал, что ему о таком неизвестно.

По его словам, по состоянию на конец третьего квартала 2023 года в МККК поступили обращения с запросом о 17 тысячах пропавших без вести.

Напомним:

Российский военный самолет Ил-76 разбился 24 января в 100 км от украинской границы недалеко от Белгорода.

РосСМИ начали массово публиковать сообщения, что на борту воздушного судна вроде бы находились 65 украинских пленных, которых везли на обмен.

Представитель ГУР Андрей Юсов подтвердил, что на 24 января действительно планировали совершить обмен пленными, но в какой-то момент процесс остановился.