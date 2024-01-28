Политика Нидерланды присоединились к ІТ-коалиции в поддержку обороны Украины

2024-01-28 12:30

 

Нидерланды присоединились к ИТ-коалиции в поддержку оборонных усилий Украины, выделив 10 миллионов евро. Вместе с Нидерландами к коалиции в поддержку Украины в сфере ИТ, коммуникаций и кибербезопасности присоединились 12 стран.

На заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" к ИТ-коалиции присоединилась еще одна страна - Нидерланды. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Детали

Отмечается, что новый участник коалиции уже сделал взнос в размере 10 миллионов евро.

В ведомстве подчеркнули, что целью IT-коалиции является поддержка Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины в сфере ИТ, связи и кибербезопасности.

Кроме Нидерландов, участниками инициативы являются еще 11 стран: Украина, Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Эстония и Япония.

Технологии могут помочь превратить позиционную войну в маневренную. ИТ-коалиция призвана обеспечить необходимую цифровую основу для развертывания любых новых технологических решений. Я благодарна партнерам, которые продолжают поддерживать нас в каждой сфере, а особенно в IT, киберзащите и инновациях
- заявила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

Дополнение

В Минобороны подчеркнули, что отдельно от Нидерландов, Дания в ходе работы Контактной группы выделила 91 миллион датских крон (более 12 миллионов евро) на киберзащиту Украины в рамках ИТ-коалиции.

Средства пойдут на проекты по кибербезопасности Вооруженных сил Украины и Министерства обороны Украины и являются важным вкладом в долгосрочную поддержку киберзащиты государства.

Справочно

ИТ-коалиция - это специальная группа государств в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины ("формат Рамштайн") под руководством Эстонии и Люксембурга. Взносы в ИТ-коалицию ранее сделали Эстония (500 тысяч евро) и Люксембург (10 миллионов евро). Литва и Латвия также передали материальную помощь в виде лицензий и оборудования.

Напомним

Министр обороны США Ллойд Остин призвал партнеров по Контактной группе по вопросам обороны Украины использовать возможности, чтобы предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны и средств перехвата.

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