Жизнь Польша продлила временную защиту украинцев до марта 2025 года

2024-01-28 13:30

Польша продлила временную защиту для украинских беженцев до марта 2025 года. Эта мера позволяет украинцам продолжать жить, работать и учиться в Польше без необходимости подавать заявление на получение нового удостоверения.

Власти Польши продлили срок действия временной защиты для украинских беженцев - теперь механизм будет действовать как минимум до 4 марта 2025 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте польского правительства.

Детали

Срок действия сертификатов временной защиты, выданных после начала полномасштабного вторжения рф в Украину, продлевается автоматически.

Это означает, что лицам, получившим от Управления по делам иностранцев свидетельство о временной защите, не следует обращаться за новым сертификатом. Иностранцы могут продолжать использовать их как документы на проживание, подтверждающие их легальный статус.

Иностранцы, которые не подпадают под действие закона о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на ее территории, но относятся к категории перемещенных лиц, перечисленных в соответствующем решении Совета ЕС, могут воспользоваться временной защитой на территории Польши,

- говорится в сообщении.

Напомним

В сентябре прошлого года Европейский Союз продлил временную защиту для украинцев, бежавших от войны в Украине. Это решение означает, что украинцы, которые находятся в ЕС, смогут продолжать жить, работать и учиться в странах ЕС до 2025 года.